Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Jack Sparrow è ricercato nel trailer

La caccia al pirata più amato di sempre, Jack Sparrow () sarà più facile a dirsi che a farsi! E' out il nuovo trailer di, per la regia di, in sala il 24 maggio prossimo.

Subito dopo l'uscita del poster internazionale, gli Studios Disney hanno rilasciato un nuovo divertente spot del film con numerosissime riprese di Jack Sparrow che naviga i sette mari cercando di scappare meglio che può dal Capitano Salazar (Javier Bardem), ficcandosi, come di consueto, in un mare di altri guai.Questo nuovo trailer ci mostra anche qualcosa in più sui nuovi personaggi di Brenton Thwaites e Kaya Scodelario, che avranno un ruolo piuttosto importante nel quinto capitolo della saga.

Tra gli altri membri del cast di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, ci sono Orlando Bloom, David Wenham, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Paul McCartney, Stephen Graham, Mahesh Jadu, Adam Brown.