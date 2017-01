Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar: in arrivo un nuovo trailer

Non solo. La Walt Disney Pictures diramerà prestissimo un nuovo trailer ufficiale di, quinto capitolo della saga dedicata al personaggio di Jack Sparrow.

Non è ancora chiaro quando arriverà il nuovo trailer, ma sappiamo che durerà all'incirca 80 secondi. Johnny Depp tornerà a dare il volto all'iconico personaggio di Jack Sparrow. Nel cast troveremo anche Javier Bardem (Skyfall), l'attrice in ascesa Kaya Scodelario (The Maze Runner) e Brenton Thwaites (Maleficent). Con loro anche Golshifteh Farahani (Exodus: Gods and Kings), Geoffrey Rush nei panni di Barbossa, Orlando Bloom come Will Turner, Kevin R. McNally come Joshamee Gibbs e Stephen Graham nel ruolo di Scrum.

La pellicola arriverà a maggio.