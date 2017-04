Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Henry Turner incontra Jack Sparrow!

Senza dubbio gli ultimi film di Pirati dei Caraibi non sono stati esattamente quello che ci aspettavamo, ma le reazioni entusiastiche apotrebbero aver riportato le avventure del nostro Jack Sparrow () - di nuovo - sulla cresta dell'onda.

Tutto ciò perché il tono del nuovo film diretto da Joachim Ronning ed Espen Sandberg rimanda un po' al romanticismo e alle atmosfere delle prime pellicole che tanto successo hanno avuto a livello globale.

Inoltre aggiungere ai personaggi il figlio di Will Turner (Orlando Bloom), Henry (Brenton Thwaites) è stata una grande idea. Vedremo che tipo di percorso farà il ragazzo. Dal canto suo Brenton Thwaites ha detto, pur essendo molto amato dall'audience, di essere rimasto letteralmente terrorizzato da alcune scene che ha dovuto girare. Parlando con EW il 27enne ha detto che trovarsi di fronte il suo idolo, Johnny Depp, e girare con lui, lo ha fatto davvero tremare. Come dargli torto?

Ecco cosa ha detto: "La mia prima scena con lui (Johnny), se ricordo bene, era quella in cui Henry cerca di convincere Jack Sparrow ad allearsi con lui per cercare questo antico tesoro che può aiutare prima Henry, e poi anche Jack, quindi c'era un bel po' di carne al fuoco. Mi ricordo che ero assolutamente terrorizzato, come se non avessi mai recitato in vita mia, prima di girare la scena" ha detto il ragazzo "mi ricordo di aver pensato "Come faccio a starmene in piedi a parlare con Johnny Depp per tre minuti avendo davanti un personaggio col quale sono cresciuto da teenager? No, non ce la posso fare!"

Intimidatorio, senza dubbio...

Il cast di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar vede Johnn Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Kaya Scodelario, David Wenham, Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani, Kevin McNally, Stephen Graham, Goran D. Kleut, Jessica Green, Martin Klebba, e Nico Cortez.

Il film esce nelle sale italiane il 24 maggio 2017.