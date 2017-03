Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, diffuso un nuovo spot TV

Laha rilasciato online un nuovo spot televisivo di, che ci mostra una scena inedita con, che tornerà a vestire i panni di. Potete visionare il filmato promozionale subito dopo il salto, direttamente sopra questa notizia.

Diretto dai registi norvegesi Espen Sandberg e Joachim Rønning (Kon-Tiki), questo quinto capitolo della spumeggiante saga marinaresca di Jack Sparrow andrà ad esplorare i misfatti compiuti in gioventù dal pirata più scapestrato di tutti i tempi. Misfatti che torneranno ora a tormentarlo sotto forma del redivivo capitano Salazar.

Questa nuova travolgente avventura comincerà con il capitano Jack nei guai, quando la sfortuna comincerà a soffiargli contro: alcuni mortali marinai fantasma, guidati dal terrificante capitano Salazar (Javier Bardem), sono fuggiti dal Triangolo del Diavolo e ora uccidono ogni pirata che si trovi sul loro cammino. Ma il loro vero obiettivo è uno solo: trovare Jack Sparrow ed eliminarlo per sempre. L’unica speranza di sopravvivere risiede nel leggendario Tridente di Poseidone, ma per trovarlo gli servirà l’aiuto di Carina Smyth (Kaya Scodelario), un’astronoma, e Henry (Brenton Thwaites), un giovane marinaio. Al timone della Dying Gull, la sua nuova e malandata nave, il capitano Jack cercherà non solo di invertire la recente ondata di sfortuna, ma anche di tentare i liberarsi dal nemico più formidabile e inarrestabile che abbia mai affrontato.

In Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar troveremo nel cast anche Kevin R. McNally nei panni di Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani nel ruolo della strega Shansa, David Wenham nei panni di Scarfield, Stephen Graham nel ruolo di Scrum e Geoffrey Rush nei panni di il capitano Hector Barbossa.

Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 maggio 2017.