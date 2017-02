Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar: approdano online tre nuovi poster!

L’unica speranza del capitano Jack di sopravvivere risiede nel leggendario Tridente di Poseidone, una mistica reliquia dei tempi antichi, ma per trovarlo dovrà instaurare una difficile alleanza con Carina Smyth (Kaya Scodelario), una bella e brillante astronoma, e Henry (Brenton Thwaites), un giovane e testardo marinaio inglese. Al timone della Dying Gull, una piccola e malandata nave, il capitano Jack cerca non solo di invertire la recente ondata di sfortuna, ma anche di salvare la sua stessa vita dal nemico più formidabile e inarrestabile che abbia mai affrontato.

