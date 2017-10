Pirati dei Caraibi: Kaya Scodelario sotto contratto per un sesto film

, quinto episodio della famosa saga Disney conprotagonista, non è andato come sperato dallo studio ed un sesto capitolo, per ora, non è confermato. La Disney attenderà di sapere l'esito delle vendite in home video prima di procedere - potenzialmente - con un eventuale sesto episodio.

Quel che è confermato, invece, è che se verrà realizzato, l'attrice Kaya Scodelario tornerà essendo sotto contratto per un sequel, ed ha già alcune idee riguardo il film che vorrebbe: "Quando ho firmato per fare il primo, ho firmato per partecipare anche a due sequel. Sono obbligata da contratto, ma mi piacerebbe realmente tornare. C'è ancora molto da raccontare. Vorrei vedere Carina avere il suo team personale di pirati".

Nonostante ciò, anche la Scodelario afferma che, per ora, non c'è alcun piano per un sequel: "Sarebbe divertente tornare. La gente vuole ancora andare a guardare questi film. Ma è importante farlo bene, se la gente vorrà vederne un altro dovremo trovare la sceneggiatura giusta. Ma al momento non ho ancora sentito nulla".