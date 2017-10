Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer sulla possibilità di un sesto capitolo

Mentre Kaya Scodelario svela di essere sotto contratto per un sequel, il super-produttoreparla con Yahoo! Movies della possibilità di un

"Spero di poterne girare altri, ci stiamo divertendo molto a promuovere l'uscita in home video del quinto al momento e posso dirvi che bisogna solo aspettare. Speriamo che vada bene in home video come gli altri. In questo modo potremmo sederci e discuterne" spiega il produttore "Io penso sia andato in maniera fenomenale. Parliamo sempre del quinto capitolo in un mercato in costante discesa, e il dollaro americano è cosi forte al momento che abbiamo un rientro inferiore dai mercati internazionali".

"Avrebbe incassato un miliardo se ci fosse stata la medesima situazione finanziaria di Oltre i confini del mare" continua "Ma abbiamo perso il 27%. Poi i media amano molto citare le recensioni, e le recensioni non sono state buone, di conseguenza per loro non è andato bene. Ma al momento è tipo a quota 790 milioni di dollari, giusto? E' straordinario!".