Pirati dei Caraibi: la Disney assolta dall'accusa di violazione di copyright

La Disney ha vinto una causa intentata nei suoi confronti da Royce Mathew, autore che per anni ha sostenuto come la Disney avesse in parte sottratto parte del suo lavoro per realizzare il personaggio di, interpretato sul grande schermo da Johnny Depp. Il processo si aprì nel 2005 e inizialmente lo stesso Mathew ritirò la denuncia.

Nel corso degli anni l'autore citò in giudizio altre volte la Disney e una buona parte della sentenza di assoluzione nei confronti della major di Topolino si basa su un documento firmato da Mathew nel periodo in cui ritirò la denuncia, nel quale dava il suo consenso alla Disney per l'utilizzo del personaggio nel franchise.

Successivamente, citando nuovamente in giudizio la Disney, Mathew, secondo le motivazioni della sentenza, avrebbe provocato dei danni rallentando il lavoro, sia per quanto riguarda la produzione dei film che per quanto concerne il merchandising.

Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar, quinto capitolo del franchise, sarà al cinema dal prossimo 26 maggio, diretto da Joachim Ronning e Espen Sandberg.