Pirati dei Caraibi: c'è un attore che vorrebbe davvero tornare per altri film!

: E', l'interprete di uno dei personaggi della saga che più sono entrati, dopo, nell'immaginario collettivo di chi ha visto Pirati dei Caraibi

In Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, il quinto capitolo della saga, il tentativo di riportare indietro i fasti delle prime pellicole è stato fatto. Un breve momento tra Elizabeth Swan (Keira Knightley) e Will Turner (Orlando Bloom), e un accenno "tentacoloso" al ritorno di un certo villain che conosciamo molto bene: Davy Jones (Bill Nighy), appunto. Questo ha fatto pensare a molti che, se ci sarà un seguito, sarà lui che tornerà a terrorizzare i sette mari. Ma intendiamoci, non c'è Jones senza Nighy! Per fortuna, l'attore è assolutamente disponibile a tornare, se si creasse l'opportunità.

Parlando con Empire, Nighy ha detto che lui tornerebbe volentieri ma ha anche aggiunto che, nonostante il suo personaggio sia apparso di sfuggita nella nuova pellicola, lui non è stato informato al riguardo dalla Disney, non una parola:

"Mi piacerebbe essere in un altro film sui Pirati. Dovrei esserci anche ora. Ma nessuno mi ha chiamato."

La scena "incriminata" riguarda il tentacolo di Jones che scappa fuori dal letto di Will Turner mentre lui dorme, come a far comprendere che l'ha spiato e lo sta spiando da parecchio tempo. La scena ha scioccato un po' tutti, compreso Nighy, che non aveva idea che il suo personaggio sarebbe apparso, fin quando un tassista gliel'ha detto durante una corsa:

"Il tassista mi fa: Farà anche il prossimo?" E io ho detto: "No, non sapevo che i piani fossero di farne un altro." E lui: "Beh, ma lei era nell'ultimo film." E io: "No che non c'ero!" E lui insisteva. "Sì che c'è!" Ecco, questo è tutto quello che so e dunque probabilmente voi ne sapete più di me."

I piani futuri della Disney non li conosciamo. La Vendetta di Salazar ha guadagnato intorno ai 770 milioni di dollari nel mondo, ma è davvero una cifra lontana dal miliardo e 100 milioni di dollari del quarto film, il che significa che, forse, l'appeal di Jack Sparrow sta svanendo. Ovviamente c'è da considerare anche l'eventualità che, dopo la delusione della terza e della quarta pellicola, ci fosse un po' di scetticismo nell'audience, e quindi è plausibile pensare che la Disney voglia aspettare il release degli home video per vedere se sia il caso o meno di proseguire con una sesta pellicola.

Vi terremo aggiornati.