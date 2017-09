Pirati dei Caraibi 6 si farà se venderanno bene gli home video del quinto film

Sesi farà o meno, dipenderà dalle vendite dei vari formati home video e quindi lo streaming sulle piattaforme digitali, i dvd, il blu-ray ecc... di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar

Poiché il quinto capitolo della saga sui pirati della Disney, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar è stato un totale "fallimento" sia dal punto di vista della critica che al box-office, il sesto film, che doveva essere girato immediatamente dopo il quinto, potrebbe non vedere mai la luce se le vendite degli home video non saranno soddisfacenti.

Lo ha rivelato il produttore Jerry Bruckheimer:

"Beh, ovviamente spero che continueremo a fare questi film, ci siamo divertiti molto con la promozione dell'ultimo capitolo ma dobbiamo vedere, aspettare. E' possibile che il film avrà un buon successo di vendite in DVD, come gli altri precedenti. Dopodiché speriamo quindi di sederci di nuovo tutti insieme e vedere che faremo in futuro."

Riguardo la performance pessima al botteghino Bruckheimer ha detto:

"Ai media piace molto pubblicare le recensioni e noi non abbiamo avuto buone recensioni, quindi si continua a dire che è andato male. Ma i guadagni a quanto sono arrivati adesso? A 790 milioni di dollari? Credo sia assolutamente fantastico!"

Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar esce in DVD e Blu Ray il 3 ottobre, in USA.