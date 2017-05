Pirati dei Caraibi 5: il poster IMAX e l'arrivo di Jack Sparrow a Disneyland

Mancano poche settimane al ritorno nelle sale cinematografiche di Jack Sparrow e i suoi Pirati dei Caraibi, giunti al quinto capitolo sul grande schermo, dal titolo,. Inoltre continua la campagna promozionale del film, che vede anche l'uscita di un poster IMAX e della nuova action figure della Funko Pops!

Jack Sparrow non si è limitato ad una comparsata negli spot tv dedicati al film ma ha fatto una grande sorpresa ai propri fan presenti a Disneyland, apparendo improvvisamente durante uno show al galeone dei pirati e suscitando l'entusiamo degli ospiti.

In questo quinto capitolo Jack Sparrow deve affrontare un nuovo nemico, il capitano Armando Salazar e la sua flotta di marinai fantasma a bordo della Silent Mary. Al comando della sua piccola nave, il Gabbiano Morente, Jack si lancia alla ricerca del Tridente di Poseidone, sua unica speranza di salvezza, insieme al giovane Henry Turner e alla bella Carina Smyth.

Il cast di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar comprende Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNailly, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stephen Graham, Golshifteh Farahani, Martin Klebba, Angus Barnett, Giles New, David Wenham, Adam Brown, Danny Kirrane e Delroy Atkinson.