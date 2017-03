Pirati dei Caraibi 5: online il trailer in italiano

Dopo il trailer pubblicato danegli ultimi giorni, arriva anche il doppiaggio in italiano per l'anteprima della prossima avventura di, chiamato nuovamente a confrontarsi con il proprio passato.

Dopo l'antipasto offerto da Walt Disney Pictures in occasione del Superbowl e la pubblicazione, pochi giorni fa, del nuovo trailer in inglese, arriva anche per noi italiani un'anticipazione delle prossime avventure del capitano Jack Sparrow.



Stanno per tornare, infatti, i Pirati dei Caraibi. Nel quinto capitolo della fortunatissima saga, intitolato La Vendetta di Salazar per la distribuzione in Italia, Johnny Depp torna ad indossare gli abiti del personaggio che, più di ogni altro, l'ha portato ad entrare nella storia del cinema e nell'immaginario popolare.



Ad affiancare l'istrionico attore, ci sarà un'altra volta il premio Oscar Geoffrey Rush nel ruolo di Barbossa, mentre segna il proprio debutto nella serie Javier Bardem, anch'egli vincitore dell'ambitissima statuetta.

Pirati dei Caraibi 5 - La Vendetta di Salazar è atteso nelle sale il prossimo maggio.