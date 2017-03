Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, ecco le nuove foto del film

Sono online nuove foto dell'attesissimo, diretto dai registi, che trovate nella gallery in calce all'articolo. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 Maggio prossimo.

Johhny Depp torna nel ruolo iconico di Jack Sparrow, l'antieroe per antonomasia, nel nuovo film sui pirati Disney. In questo nuovo capitolo Jack inizia a sentire che la fortuna sta per voltargli le spalle, quando dei marinai morti, comandati dal terribile Capitano Salazar (Javier Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo con l'obiettivo di uccidere tutti i pirati esistenti, Jack per primo.



Per salvarsi Sparrow dovrà trovare il leggendario Tridente di Poseidone e per fare questo si allea con Carina Smith (Kaya Scodelario), un'astronoma con la quale il rapporto non si rivelerà facile, e con un giovane marinaio della Royal Navy, Henry (Brenton Thwaites). Alla guida del suo malandato vascello, Jack Sparrow si prepara ad affrontare il nemico più terribile che possa immaginare.

Il cast di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, oltre gli attori già citati comprende anche Orlando Bloom, David Wenham, Kevin McNally, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Paul McCartney, Stephen Graham, Mahesh Jadu, Adam Brown.