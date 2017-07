Pirati dei Caraibi 5 - La Vendetta di Salazar: ecco il trailer del Blu-Ray e DVD

E' uscito online il trailer per la promozione didi Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar . Laha dichiarato che la pellicola si potrà acquistare negli store digitali a partire dal dal 19 settembre e in Blu-Ray ea partire dal 3 ottobre in USA.

Per quanto riguarda l'uscita italiana ancora non si hanno notizie ma pare che Amazon abbia annunciato un'uscita prevista il 29 dicembre 2017. Ma non è certo.

Il quinto capitolo della saga Disney è diretto dai registi Espen Sandberg e Joachim Rønning. Girato in Australia, ai Village Roadshow Studios, e nel Queensland, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar vede nel cast: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Kevin R. McNally, Stephen Graham e Orlando Bloom.