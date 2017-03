Pirati dei Caraibi 5: un concept art rivela che il film includerà squali zombi!

In Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar ritroveremo Johnny Depp sul grande schermo nei panni dell’immarcescibile e inguaribile anti-eroe Jack Sparrow. La sua nuova avventura comincerà quando un’armata di pirati non-morti, guidata dal terrificante capitano Salazar (Javier Bardem) e sfuggita dal Triangolo del Diavolo, comincerà a dargli la caccia, travolgendo ogni ostacolo lungo la sua strada. Jack ha un’unica speranza di sopravvivere: il leggendario Tridente di Poseidone, l’unico oggetto con il potere per fermare Salazar. Ma per trovarlo deve allearsi con Henry (Brenton Thwaites), un giovane marinaio inglese, e Carina Smyth (Kaya Scodelario), una brillante astronoma, e sappiamo tutti come finiscono le alleanze con Jack Sparrow. Il capitano si avvia così all’avventura al timone della Dying Gull, la sua nuova malandata nave, nella speranza di cavarsela anche questa volta dal destino avverso che lo perseguita, e magari riuscire a guadagnarci qualcosa.

Se credevate che trovarsi in un mare pieno di squali fosse la peggior cosa che potrebbe capitarvi, bè dovrete ricredervi, perché trovarsi in un mare pieno di squali zombi è di gran lunga peggiore!

