Pirati dei Caraibi 5: la ciurma al completo nel poster internazionale

In attesa di poter tornare al sole e alle acque cristalline dei Caraibi, rifacciamoci gli occhi con il poster ufficiale, distribuito in giornata dalla Walt Disney Pictures.

Johnny Depp è pronto ad indossare di nuovo la parrucca e a truccarsi ancora una volta con quindici kili di make-up per interpretare il capitano Jack Sparrow, nella quinta avventura della sua ciurma al largo del mar dei Caraibi. Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta si Salazar arriverà nelle sale il prossimo 26 maggio e racconterà della fuga di Sparrow dalla sete di vendetta del Capitano Salazar ( Javier Bardem ), intenzionato ad uccidere ogni pirata dopo essere ritornato dal regno dei morti. L'unica salvezza risiede nel Tridente di Poseidone, per la cui ricerca il pirata Jack dovrà fare squadra con l'astronoma Carina Smyth ( Kaya Scodelario ) e Henry, il giovane marinaio della Royal Navy interpretato da Brenton Thwaites . Nel cast, ovviamente, anche il premio Oscar Geoffrey Rush , un'altra volta nei panni del socio/rivale Hector Barbossa.

