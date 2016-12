Pickings: Il primo trailer del misterioso film firmato Usher Morgan

È il primo film del produttore Usher Morgan, il trailer è uscito in sordina, senza una maestosa campagna di marketing. Pickings promette però faville.

Un horror dall'atmosfera western e uno sviluppo thriller, è uscito da qualche ora il trailer di Pickings, il film di Usher Morgan, le cui prime immagini lasciano incollati allo schermo fino all'ultima scena. Poco o nulla si sa di quest'opera: un gruppo di gangster arriva in un pub cercando di distruggerlo e conosce così la proprietaria, una donna misteriosa e violenta che sembra volerli annientare. Non si hanno ancora notizie sulla data d'uscita ma dovrebbe sbarcare in sala nel 2017.

Nel cast Lynne Jordan,Michelle Holland, Katie Vincent, prodotto dalla Digital Magic Enterainment, Pickings è il primo film di Usher Morgan.