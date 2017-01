Piccoli Brividi 2: il film uscirà a gennaio 2018

Secondo quanto riporta Exhibitior Relations, la Sony avrebbe deciso la data d'uscita di, sequel del film interpretato da. Il film dovrebbe essere distribuito nelle sale in un periodo compreso tra il 2 e il 26 gennaio 2018 e dovrebbero tornare quasi tutti i protagonisti principali del primo capitolo.

Nel primo film, gli adolescenti Zach e Hannah scoprono che il padre della ragazzina non è altro che lo scrittore R.L. Stine, dai cui libri horror possono materializzarsi terribili creature.

Alla regia del secondo capitolo di Piccoli Brividi dovrebbe tornare Rob Letterman, con Darren Lemke alla sceneggiatura e all'istrionico Jack Black nei panni dello scrittore R.L. Stine.

Al momento non si hanno notizie sulla trama del film, si sa solamente che la Sony ha deciso per un secondo capitolo e che dovremo attendere un anno per vederlo nelle sale.