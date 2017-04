Phoenix Forgotten: il trailer del found-footage horror prodotto da Ridley Scott

La Cinelou Films ha rilasciato online il primo, inquietante trailer ufficiale di, nuovo found-footage horror prodotto dache racconta di misteriosi avvistamenti alieni.

La storia è infatti basata sugli scioccanti e reali eventi del 13 marzo 1997 avvenuti a Phoenix, in Arizona, quando comparvero nel cielo misteriose luci che scomparvero poi nel nulla. Questo avvenimento prese il nome de "Le luci di Phoenix", e rimane ad oggi il più famoso e testimoniato avvistamento UFO della storia.



Inserendosi in questa cornice, Phoenix Forgotten racconta di tre ragazzi che si recano poco dopo il fenomeno nel deserto per documentare lo strano avvistamento, scomparendo nel nulla. Nel ventesimo anniversario della loro scomparsa, però, viene ritrovato del materiale footage che mostrerà la verità celata dietro a questo mistero.



Diretto da Justin Barber, Phoenix Forgotten uscirà nelle sale americane il prossimo 21 aprile.