Phil Lord & Chris Miller alla regia dell'adattamento di Artemis

Dopo esser stati licenziati dal set dello spin-off didedicato al personaggio di(ora diretto da), il duo di filmakerhanno scelto il loro prossimo progetto cinematografico.

I due dirigeranno un adattamento cinematografico di Artemis, nuovo romanzo di Andy Weir (The Martian) in arrivo a novembre. Non c'è ancora uno sceneggiatore a bordo del progetto né tanto meno una data di uscita, ma Deadline rende noto che saranno Simon Kinberg e Aditya Sood a produrre il film per la Twentieth Century Fox.

La storia di Artemis è ancora poco nota ma è incentrata sulla criminale Jazz Bashara che vive su Artemis, prima ed unica città della Luna in un futuro non troppo lontano, a cui viene proposto un crimine perfetto a cui non può rinunciare.