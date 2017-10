Phantom Thread: online una prima sinossi dell'ultimo film di Daniel Day-Lewis

Phantom Thread è l'ultima pellicola alla quale il tre volte premio Oscarlavorerà. L'ha dichiarato qualche mese fa e ora è uscita la prima sinossi del film,

La prima pellicola a cui attore e regista hanno lavorato insieme è stata There Will Be Blood, del 2007. Phantom Thread è prodotto da Focus Features e Annapurna Pictures.

Il regista e autore Anderson, esplorerà ancora una volta un tratto distintivo del XX secolo. Il nuovo film è un dramma che si svolge nel mondo dell'alta moda degli anni '50, a Londra. La storia getta una luce sul dietro le quinte del laboratorio creativo di un sarto dalla grande etica professionale, che lavora per la famiglia reale e l'alta società. Nel film ci sono anche Lesley Manville (Maleficent), Camilla Rutherford (The Darjeeling Limited) e Vicky Krieps (A Most Wanted Man).

Scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, prodotto da Megan Ellison e JoAnne Sellar, Phantom Thread esce il 25 dicembre 2017 (USA)