Personal Shopper: Kristen Stewart protagonista della prima clip in italiano

È grazie adche possiamo mostrarvi quest'oggi la prima clip ufficiale in italiano di, thriller psicologico diretto dache vede protagonista

La storia del film segue la vicenda di Maureen (Stewart), giovane americana trasferitasi a Parigi per lavorare come personal shopper, l'addetta, cioè, alla scelta dei vestiti firmati e costosissimi di una star chiamata Kyra. Maureen può anche comunicare con gli spiriti e cerca così un contattato con il fratello gemello defunto, Lewis. Comincerà però a ricevere strani messaggi ambigui e inquietanti da una presenza che non è certa sia suo fratello.



Presentato allo scorso Festival di Cannes 2016, Personal Shopper è atteso nelle nostre sale il prossimo 13 aprile 2017.