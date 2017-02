Personal Shopper: ecco il trailer ufficiale del thriller con Kristen Stewart

ha recentemente pubblicato il trailer ufficiale di, il thriller ambientato nel mondo della moda parigina con protagonista. Il film ha convinto chi l'ha visto durante i festival di Cannes e New York e uscirà nel corso del 2017. Buona visione!

Kristen Stewart interpreta la protagonista della storia, Maureen, una giovane americana a Parigi: il suo lavoro è quello della Personal Shopper, si occupa di gestire il guardaroba di una celebrità. La ragazza non ama il suo lavoro ma è l’unico che le permette di pagare le bollette.

Il mondo della giovane americana viene ribaltato quando assiste alla manifestazione dello spirito di Lewis, suo fratello da poco scomparso. Successivamente all’evento, inoltre, la ragazza inizia a ricevere strani messaggi sul suo cellulare. Il trailer, come sempre, è disponibile in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Personal Shopper!