Perfetti Sconosciuti: The Weinstein Company acquisisce i diritti

C'è una commedia italiana, firmata da, che non solo ha sbancato botteghini e conquistato vari premi, ma è diventato di interesse anche per i filmaker esteri, che hanno subito cercato di realizzarne un rifacimento.

Mentre Alex de la Iglesia ha già terminato le riprese del suo remake, Perfectos Desconocidos, anche l'America si appresta a realizzare la sua versione della commedia italiana sbanca-botteghini.

Deadline conferma che la The Weinstain Company ha acquisito i diritti di Perfetti Sconosciuti, per realizzarne un remake. La TWC, inoltre, lo distribuirà in tutto il mondo. Gianni Nunnari sarà il produttore del film, insieme a Rick Yorn e Fabrizio Lombardo. La TWC aiuterà anche a sviluppare lo script della pellicola.

Vi terremo aggiornati per ulteriori novità.