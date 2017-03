Perché Logan - The Wolverine è migliore di Wolverine - L'Immortale?

, ultimo capitolo cinematografico delle avventure del Wolverine interpretato da, e uscito in Italia lo scorso mercoledì, è stato accolto in maniera positiva da pubblico e critica.

Ed i risultati al box-office parlano chiaro. Anche se il precedente Wolverine - L'Immortale, sempre di James Mangold, era stato accolto in maniera discreta, i fan non ne erano rimasti soddisfatti come con questo Logan - The Wolverine.

Parlandone con il The Hollywood Reporter, il co-sceneggiatore Scott Frank ha spiegato perché, secondo lui, questo nuovo film è meglio di quello uscito nel 2013: "Semplice. Non abbiamo dovuto collegarci ad un universo più 'grande' o, come dice Mangold, non dovevamo vendere Happy Meal. E questo è grandioso. Nell'altro mi piaceva che si ritrovava in Giappone con questa donna e imparava cosa vuol dire essere un essere umano. Ma poi si ritornava ai robot giganti e tutta quella roba, un altro cinecomic infarcito di effetti speciali. Abbiamo cercato di evitarlo stavolta, lo studio ha cambiato dirigenti e questi erano aperti alla nostra idea di provare a fare qualcosa di nuovo. Non possono salvare tutti il mondo".