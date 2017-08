Perché Josh Brolin interpreterà sia Cable che Thanos al cinema

Una delle più grosse sorprese - in termini di casting - degli ultimi anni è stato l'ingaggio dinel ruolo di Cable in. Si, proprio Brolin che darà vita anche a Thanos, il villain che sfiderà i Vendicatori ine sequel.

Sicuramente stiamo parlando di due universi cinematograficamente divisi - anche se entrambi Marvel - ma in molti si sono chiesti come i Marvel Studios abbiano permesso alla Fox di utilizzare uno dei loro attori per un altro ruolo in un cinecomic in arrivo proprio nel 2018.

Dopo averlo elogiato, David Leitch, regista di Deadpool 2, spiega il perché: "Penso tutti alla Marvel e alla Fox ci abbiano riflettuto e abbiano preso il loro tempo per decidere. Penso che abbiano capito che si potesse fare perché Thanos è rappresentato in un modo e Cable in un altro. Sono diversi nello stile e nel modo in cui, ovviamente, vengono rappresentati su pellicola. Non potevamo ingaggiare un Cable migliore di lui".

Dopo le prime foto di Domino, i fan ora richiedono a gran voce una prima immagine ufficiale di Cable. A quando?