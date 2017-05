Perché Doug Liman ha abbandonato la regia di Gambit?

Tra i cinefumetti Marvel sviluppati dalla Fox quello dedicato a, che dovrebbe vederecome protagonista, è quello che sta avendo più problemi. Senza una data di uscita, il film non ha nemmeno un regista a bordo, dopo l'uscita di scena di

Dopo svariati mesi, il regista ha deciso di svelare perché ha deciso di non dirigere la pellicola stand-alone su Gambit: "Cerco sempre una connessione personale con i film che realizzo e potrebbero non essere cosi ovvi. Del tipo, qual è la mia connessione con Jason Bourne? Ho un collegamento personale con l'Iran-Contra, in quanto mio padre ha seguito quelle indagini. In ogni storia c'è una connessione personale. In The Wall vi chiedete quale collegamento ci sia tra un filmaker di New York e due soldati... quella pellicola è sulla perseveranza, qualcosa che trovo comune nella mia esperienza. Non in guerra, ovviamente, ma in altri aspetti della vita. Con Gambit, non ho trovato alcun collegamento personale. A volte capita, altre volte no".