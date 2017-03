Perché Calibano appare sia in Logan che in X-Men: Apocalisse?

In, a fare compagnia a Wolverine e al Professor Charles Xavier, c'è il personaggio di, interpretato per l'occasione da. Questa è la seconda volta che lo vediamo sul grande schermo.

Infatti, Calibano era presente, in un ruolo minore, in X-Men: Apocalisse dello scorso anno, con il volto di Tomas Lemarquis. Molti fan hanno tentato di dare una possibile spiegazione alla presenza di Calibano in entrambi i film, pensando che il personaggio visto in Logan non sia altro che una versione più 'vecchia' e stanca di quella vista in Apocalisse.

La spiegazione, però, è molto più semplice di quello che sembra. Intervistato a riguardo, James Mangold ha semplicemente spiegato che non c'è alcun legame tra le due apparizioni: "E' una storia divertente, che dimostra come le cose non siano cosi coordinate come potete pensare. Io ho scritto il personaggio nella mia sceneggiatura, non sapendo che fosse in Apocalisse. Loro lo hanno scritto nella loro pellicola, ingaggiando qualcun'altro per la parte.".