Per Stan Lee i Marvel Studios riotterranno i diritti degli X-Men e dei F4

Il sogno ricorrente dei fan dellaè quello di vedere tutti i supereroi della casa editrice riuniti sotto lo stesso tetto, e parte dello stesso Universo Cinematografico: quello dei

Se con Spider-Man la Marvel ci è riuscita (almeno in parte) grazie ad un accordo con la Sony, con la Fox non se ne parla. Lo ha ribadito spesso il presidente dello studio, Kevin Feige, affermando che non c'è alcun accordo all'orizzonte con la Fox.

E per questo i personaggi degli X-Men e dei Fantastici Quattro saranno ancora in mano alla Fox. Ma Stan Lee, al Wizard World Nashville, ha affermato di essere convinto che i personaggi in questione torneranno nelle mani della Marvel: "Presto o tardi, la Marvel finirà per riottenere i diritti di tutti i personaggi. Ci stanno lavorando, ma la Fox continua a sfornare film sugli X-Men e altra roba. Nei prossimi anni vedrete tanti film sui supereroi Marvel al cinema, questo è sicuro".