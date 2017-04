Per Ridley Scott l'Alien di Neill Blomkamp non si farà

Non manca molto all'arrivo didi. Questo nuovo film scaverà nelle origini del mito, fungendo da prequel alla famosa saga horror sci-fi e, allo stesso tempo, dando un seguito al precedente

Ma oltre ad Alien: Covenant c'è un altro film della saga che era in fase di sviluppo alla Fox: il capitolo diretto da Neil Blomkamp. Annunciato a sorpresa, per poi essere rimandato a data da destinarsi, il film avrebbe dovuto 'cancellare' gli eventi di Alien 3 e Alien - La Clonazione, dando nuova vita a Ripley.

Però Ridley Scott ora afferma che la pellicola difficilmente vedrà la luce: "Non penso che uscirà mai. Non c'è mai stata una sceneggiatura. Era solo un'idea che è evoluta in dodici page di trattamento. Avrei dovuto partecipare come produttore, ma non è andato avanti perché la Fox non ha voluto farlo.".