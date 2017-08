Per primo hanno ucciso mio padre: trailer per il film Netflix di Angelina Jolie

Netflix, così come la sua divisione italiana, ha diffuso il trailer ufficiale di, il nuovo film diretto da

Basato sulle memorie dell’autore e attivista per i diritti civili Loung Ung intitolato First They Killed My Father, il film racconta gli orrori del regno di Khmer Rouge, il cui governo di oltre quattro anni fu terreno fertile per terrore e genocidio e costò la vita a oltre due milioni di cambogiani. La storia tocca la Jolie anche a livello personale dato che la sua figlia adottiva, Maddox, viene dalla Cambogia. Si tratta anche di un periodo storico non molto affrontato sul grande schermo.

Scritto da Ung insieme alla Jolie, il film debutterà nel circuito dei festival autunnali per poi approdare sulla piattaforma digitale il 15 settembre 2017. Tra gli attori, selezionati con metodi poco ortodossi – dato che il volto protagonista è stato cercato tra orfanotrofi e istituti di recupero proprio per trovare qualcuno che avesse avuto una difficile infanzia – troviamo Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng Socheata e Tharoth Sam.