Per Gunn i fan scopriranno il ruolo di Stallone in Guardiani della galassia 2

, nuovo capitolo della saga dedicata agli iconici eroi dei fumetti della Marvel, arriverà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile, ma i fan non vedono l'ora di scoprire qualche dettaglio in più sul film.

In particolare, dopo che James Gunn ha affermato che Sylvester Stallone e Michael Rosenbaum ricopriranno dei ruoli chiave all'interno del sequel, sono tanti quelli che stanno speculando su quali personaggi potrebbero interpretare nel film.

Intervistato a riguardo, Gunn ha spiegato: "Penso che i fan scopriranno molto presto chi Sylvester Stallone interpreterà nel sequel. Cercate gli indizi e scoprirete il suo ruolo! E' un personaggio fantastico. Un ruolo importante per l'universo cosmico della Marvel".

"Quando ero ragazzino giocavo in cortile interpretando Snake Plissken e John Rambo. Ora ho lavorato con Kurt Russell e Sylvester Stallone, due icone per me" continua "Sly è un attore cosi divertente. Ho passato dei bei giorni sul set con lui".