Peppermint: acquistati i diritti del John Wick al femminile

Se siete dei fan di thriller come, allora non potete lasciarvi sfuggire, pellicola i cui diritti sono stati acquistati dallae che vede alla regia il cineasta francese. Il film ha per protagonista una donna, caratteristica abbastanza diffusa nel cinema d'azione degli ultimi anni.

Peppermint viene descritto come una storia di vendetta incentrata su una giovane madre che non ha niente da perdere e che intraprende un viaggio per riprendersi la vita che le è stata sottratta.

Il film è solo uno dei tanti thriller che vedono al centro della trama una donna, da Atomic Blonde con Charlize Theron a Kidnap con Halle Berry.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter c'è anche un altro thriller in arrivo con una giovane madre protagonista, dal titolo Highway One.

Nel frattempo la Lakeshore Entertainment spera d'iniziare presto la produzione di Peppermint.