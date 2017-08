Pedro Pascal potrebbe essere il villain in The Equalizer 2

La star di, potrebbe entrare a far parte del cast di The Equalizer 2 , sequel del film diretto da Antoine Fuqua, prodotto da Todd Black, con protagonista il premio Oscar. L'attore cileno è principalmente noto per la sua attività in campo televisivo rispetto a quello cinematografico.

La trama di The Equalizer 2 è ancora abbastanza nebulosa, anche se pare quasi certo che Robert McCall, agente delle forze speciali, proseguirà la sua attività di supporto alle persone non in grado di difendersi. Al momento non è ancora stato confermato il ruolo che avrebbe Pascal all'interno della trama.

The Equalizer 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 14 settembre 2018 e i produttori sperano che possa bissare il successo del primo film, capace d'incassare 100 milioni di dollari nei soli Stati Uniti.