Paul Greengrass dirigerà il film sul terrorista Anders Breivik per Netflix

Notizia di oggi è l’ingaggio di Paul Greengrass (Jason Bourne) per la regia di un dramma ancora senza titolo sugli attentati terroristici del 22 luglio 2011 in Norvegia ad opera di Anders Behring Breivik. All’epoca Breivik si travestì da poliziotto e viaggiò fino all’isola di Utøya dove uccise 69 persone che soggiornavano per un campus organizzato dal partito laburista norvegese. Solamente due ore prima aveva innescato un autobomba che causò la morte di altre otto persone, ferendone circa 200.

Breivik fu condannato a ventuno anni di carcere (pena massima prevista dall’ordinamento norvegese), prorogabili di altri cinque per un numero indefinito di volte qualora, a pena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.

Greengrass è autore anche della sceneggiatura del film, che verrà girato questo autunno in Norvegia con un budget di appena 20 milioni di dollari.