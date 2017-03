Paul Greengrass alla regia di Ness, adattamento cinematografico di 'Torso'

Variety afferma che l'adattamento cinematografico di, fumetto firmato da Brian Michael Bendis & Marc Andreyko, è di nuovo in fase di sviluppo alla Paramount Pictures. Lo studio avrebbe affidato la regia a(Jason Bourne).

Il film non sarà più titolato Torso bensì Ness, ed è stato scritto per Greengrass da Brian Helgeland. In passato sono stati molti i registi che hanno tentato di adattare il fumetto al cinema, tra i quali David Fincher e David Lowery.

La storia segue Elliot Ness che decide di assemblare un team per fermare un misterioso serial killer che massacra le persone e si lascia dietro soltanto dei torsi umani.

David Engel produrrà l'adattamento con Greengrass, Greg Goodman, John Davis & John Fox, mentre Bendis & Andreyko saranno i produttori esecutivi.