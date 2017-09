Paul, Apostle of Christ: Jim Caviezel e James Faulkner nella prima foto del film

Come riporta quest'oggiin esclusiva,saranno i protagonisti del dramma storico, le cui riprese sono da poco iniziate a Malta.

Prodotto alla Affirm Films, etichetta del marchio Sony Pictures, il film è scritto e diretto da Andrew Hyatt (Full of Grace). La storia seguirà la vita di San Paolo Apostolo, dagli inizi come più infame persecutore dei Cristiani a esponente più influente tra gli Apostoli di Gesù Cristo. Ci si focalizzerà soprattutto sui suoi ultimi giorni in attesa dell'esecuzione ordinata dall'Imperatore Nerone a Roma sotto l'occhio vigile del prefetto Maurizio, a capo del Carcere Mamertino e curioso di capire come quel vecchio possa rappresentare una così grande minaccia per l'Impero.



Al momento sappiamo che Caviezel sarà San Paolo in età più giovane, mentre Martinez vestirà i panni del prefetto Maurizio. Paul, Apostle of Christ vedrà nel cast anche Joanne Whalley e John Lynch, per un'uscita prevista nelle sale nel corso del 2018, a data ancora da destinarsi.