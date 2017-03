Patty Jenkins spiega la differenza tra la DC e la Marvel al cinema

Probabilmente conoscerete il nome diperché è la regista dell'attesissimo, film standalone dedicato al personaggio dei fumetti dellacui dà vita l'attrice e modella

Ma in pochi ricordano che la Jenkins era stata ingaggiata anche dai Marvel Studios per dirigere Thor 2 (che poi sarebbe stato rititolato successivamente Thor: The Dark World). L'idea della Jenkins, intenzionata a fare una sorta di Romeo & Giulietta della Marvel, non fu gradita dalla Casa delle Idee cosi tanto e la Jenkins decise di fare un passo indietro e lasciare la regia.

Anni dopo, la regista siede in cabina di regia per Wonder Woman, altro cinecomic ma della DC Comics (di cui vi abbiamo svelato numerosi dettagli qualche giorno fa). Chiaramente Empire ha deciso di chiedere alla Jenkins quale, sostanzialmente, è la differenza tra le due case: "Non so... credo che a volte la Marvel tenda a fare pellicole più divertenti mentre la DC fa film più seri nel tono, ma credo che ci siano delle aree grigie in entrambe. Doctor Strange è stato un film più serio, mentre Suicide Squad più scanzonato per certi versi. Probabilmente c'è un po' più di coerenza nel tono della Marvel, ma non credo che resterà cosi per sempre. Adoro entrambe, non finirò mai di ringraziare la Marvel per avermi scelta per dirigere la loro pellicola. Non ero una scelta cosi ovvia, ci siamo incontrati, ci è piaciuto quello che avevamo da dirci. All'epoca pensavamo che potessimo procedere in svariate direzioni e che potessero accettare la mia versione del film. Ma poi si sono accorti che non potevano fare qualcosa di troppo lontano dalla storia che avevano impostato per il loro universo, ed ho capito che non ero più la scelta giusta. La mia uscita di scena è stata amichevole, ho bei ricordi del tempo passato con loro e li rispetterò sempre".