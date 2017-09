Patty Jenkins confermata alla regia del sequel di Wonder Woman

Warner Bros. ehanno trovato l'accordo per proseguire la loro collaborazione e per permettere alla regista di Wonder Woman di rimanere al timone del progetto anche per il sequel, che arriverà nelle sale americane il 13 dicembre 2019. Jenkins è già al lavoro sulla sceneggiatura del film, insieme a Geoff Johns.

La Jenkins guadagnò circa 1 milione per la regia del primo episodio, ma ora è riuscita a strapparne 9, la stessa cifra che la Warner diede a Zack Snyder dopo L'uomo D'Acciaio.

La DC Comics e la Warner Bros. sperano di replicare il successo del primo film, capace d'incassare circa 409 milioni di dollari ai botteghini internazionali. Diana Prince/Wonder Woman è interpretata da Gal Gadot. La principessa delle Amazzoni viene a conoscenza della guerra che sta devastando il mondo e parte insieme al capitano Steve Trevor per combattere, lasciando la propria famiglia.

Il cast di Wonder Woman comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock e Lisa Loven Kongsli. Il film è uscito nelle sale lo scorso 1° giugno.