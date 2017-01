Patriots Day: Trent Reznor e Atticus Ross parlano della colonna sonora

Tra i compositori più rinomati e apprezzati di Hollywood,si sono espressi recentemente sul proprio lavoro nell'ultimo film di, ambientato durante i tragici attentati alla maratona di Boston dell'aprile 2013, uscito nelle sale statunitensi americane dal 13 gennaio, con protagonista

Il film, il cui trailer è stato rilasciato online poco prima di Natale, è basato sul racconto del capo della polizia di Boston, Ed Davis, degli eventi riguardanti l'attentato dei fratelli Carnaev alla maratona di Boston nella primavera del 2013.

Assidui collabotori di registi come David Fincher, Reznor e Ross, in un'intervista a Collider hanno raccontato la lavorazione:"Dopo aver lavorato ai film di Fincher ci siamo dedicati a progetti separati per un paio d'anni. L'anno scorso abbiamo parlato e ci siamo detti 'Prendiamoci i prossimi anni per fare qualcosa insieme.' Entrambi c'eravamo imbattuti in alcune situazioni ma non volevamo tornare a lavorare insieme su qualsiasi cosa; doveva essere qualcosa che avrebbe emozionato e che ci spingesse verso qualcosa che non avevamo mai fatto. Questo film ci ha parlato sin da subito. La lavorazione con Fincher è stata diversa, perchè li solitamente vedevamo una prima versione del film, come con Gone Girl, quando ne abbiamo vista una preliminare tre settimane prima. Un processo più laborioso. Con Pete è stato diverso, lui stava finendo un altro film e ci ha detto 'fate tutto ciò che volete!'. Molto interessante!".

Diretto da Peter Berg, Patriots Day comprende nel cast Mark Wahlberg, John Goodman, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, il premio Oscar J.K. Simmons, Michael Beach, Rachel Brosnahan, Alex Wolff, Khandi Alexander, Melissa Benoist, David Ortiz, Jimmy O. Yang, Vincent Curatola e James Colby.