Patrick Stewart non dice 'addio' alla saga di X-Men, sarà in Deadpool 2?

sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 1° marzo, e i fan potranno vedere l'ultima performance dinei panni dell'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel.

Anche se sarà un addio per Jackman, non lo sarà per Patrick Stewart. In una nuova intervista, l'attore del Professor Charles Xavier ha ribadito di come non abbia ancora finito con la saga dedicata agli X-Men: "In un franchise del genere non penso si possa dire 'mai più', anche se Hugh l'ha detto. Ma sono interessato ad esplorare Charles Xavier in futuro. Non sono mai stato un lettore di fumetti, quindi qualsiasi storyline mi proporranno, ci penserò seriamente".

E se Stewart apparisse in Deadpool 2? In un video tweet in risposta ad un fan, Patrick Stewart ha spiegato che vorrebbe incontrare Deadpool in un film e chiede a Hugh Jackman di fare qualcosa per farlo accadere. A quel punto Jackman replica con "pensavo volessi annunciarlo...", con Patrick Stewart costretto a fargli capire di 'stare zitto' a riguardo. Chissà...