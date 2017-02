Patrick Stewart aperto ad altri film sugli X-Men e... X-Men vs Avengers?

arriverà nelle sale cinematografiche italiane questo 1° marzo, e c'è molta attesa per questa nuova violentissima avventura cinematografica dell'artigliato mutante dei fumetti della Marvel.

Mentre per Hugh Jackman, come ribadito anche quest'oggi, sarà l'ultima prova nei panni dell'artigliato mutante dei fumetti della Marvel, l'attore Patrick Stewart ha fatto sapere di essere ancora aperto a partecipare ad altri film sugli X-Men nei panni del Professor Charles Xavier: "Hugh ha fatto sapere che dirà addio [al franchise, nb.]. Io ancora non l'ho fatto".

Stewart ha fatto sapere di avere molti ricordi di tutta l'intera saga, e non un momento particolare: "Devo unire molte esperienze in una. Soprattutto il condividere il set con Hugh, che è una persona straordinaria. La nostra è stata una storia, una storia durata 17 anni". "Il suo fascino, la modestia, la simpatia non sono mai cambiate" continua l'attore "Quel che è cambiato è l'attore. Quel che fa in Logan - The Wolverine è incredibile. La vecchiaia, la tristezza, la disperazione, la stanchezza...".

Riguardo un crossover con gli Avengers (che il prossimo anno vedremo in Infinity War), scherza: "X-Men contro? Non so nemmeno chi siano gli Avengers! Scherzo, so chi sono... per loro non c'è competizione. Chiamate Famke Janssen [interprete di Jean Grey, nb.], James Marsden [interprete di Ciclope, nb.]... risolviamo immediatamente il conflitto".

Logan - The Wolverine arriva il 1° marzo.