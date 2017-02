Passengers: ecco qual era l'impostazione per il film di Ruben Östlund

In una recente intervista, il regista, il cui ultimo filmsi è guadagnato un riconoscimento a Cannes e una nomination ai Golden Globe, ha svelato la sua idea per lo sviluppo della trama di, pellicola conche ha da poco fatto il suo debutto nelle sale.

In particolare il regista ha rivelato: "C'era un film di cui mi volevo occupare, ma che è già stato realizzato: Passengers. La mia impostazione, però, sarebbe stata diversa. Il protagonista è un ragazzo che si sveglia in uno di quelle capsule su una navicella spaziale. Io, personalmente, avrei voluto introdurre la sua famiglia negli altri pod, la moglie e i figli in modo tale che sorgesse un doloroso dilemma: lui sa che morirà sulla nave perché il viaggio richiede 300 anni, ma se sveglia i suoi figli, essi moriranno sulla nave spaziale e non sul pianeta su cui si stanno dirigendo; analogamente, se sveglia la moglie, poi i bambini non avranno una madre quando arriveranno. Così, decide di svegliare un'altra donna perché non vuole stare da solo. A mio parere questa dinamica si sarebbe adattata meglio all'epoca contemporanea, ma quando ho proposto questa idea ai produttori, credo proprio che si siano spaventati!".