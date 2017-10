Paranormal Activity: in vista un reboot cinematografico?

Uno dei franchise più di successo della Blumhouse, una delle case di produzione del genere horror - anche in questo caso - più di successo degli ultimi anni, è sicuramente, che ha spaventato milioni di spettatori di tutto il mondo.

Eppure, dopo Paranormal Activity - The Ghost Dimension, quinto episodio della saga uscito nel 2015, la saga è stata 'archiviata'. Ovviamente, perché quel quinto capitolo è stato pubblicizzato come il gran finale del franchise.

Ma sappiamo che nel mondo del cinema, e dell'horror in particolare, il "gran finale" della saga non vuol dire proprio nulla e gli studios, anche anni dopo, riportano in auge la saga con nuovi capitoli o remake. E nel caso di Paranormal Activity?

Attualmente non ci sono piani effettivi per un ritorno del franchise, ma in un'intervista il produttore Jason Blum si definisce interessato ad un reboot: "Paranormal Activity è in pausa, ma se Chris, che ha fatto quattro dei Paranormal Activity, ha un'idea per un reboot, noi siamo molto aperti all'idea di ascoltarlo".