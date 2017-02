Paramount ha ufficialmente cancellato Venerdì 13

Notizie pessime per i fan di Jason Voorhees. The Hollywood Reporter ha svelato che la Paramount Pictures ha ufficialmente cancellato il nuovo, che era in fase di sviluppo da anni ormai.

Quest'oggi vi abbiamo riportato che la Paramount aveva rimosso dal suo calendario di uscite Venerdì 13, ipotizzando che lo studio potesse posticiparlo e annunciare una nuova data di uscita nei prossimi mesi. Ma non sarà questo il caso.

The Hollywood Reporter conferma che il progetto è stato cancellato e che non verrà realizzato, almeno non alla Paramount. Le riprese sarebbero dovute partire tra sei settimane ed erano già iniziati i primi casting; a quanto pare la Platinum Dunes, che avrebbe prodotto il reboot, ed il regista Breck Eisner hanno saputo della cancellazione del progetto soltanto nella giornata di ieri.

Non sono chiare, al momento, le ragioni che hanno portato a questa decisione.