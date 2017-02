Paramount annuncia mother!, cancella le date di Venerdì 13 e World War Z 2

Grosse novità - negative, per alcuni - in casa Paramount Pictures. Lo studio ha annunciato di aver apportato delle modifiche sostanziali al calendario di uscite, iniziando con la data di uscita di

Il nuovo film di Darren Aronofsky uscirà ufficialmente il 13 ottobre 2017; Aronofsky l'ha scritto, diretto e prodotto (insieme a Scott Franklin e Ari Handel). Nel cast di mother! vedremo Jennifer Lawrence insieme a Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson, Ed Harris e Michelle Pfeiffer. La sinossi non è stata rivelata ma sembra sia incentrata su una coppia la cui relazione viene messa a dura prova con l'arrivo di alcuni ospiti "non invitati".

Quest'annuncio ne ha portati altri due, negativi. La Paramount ha infatti, in questo modo, rimosso il nuovo Venerdì 13 dal suo calendario (era previsto per il 13 ottobre, per l'appunto); lo studio non ha annunciato alcuna nuova data di uscita, lasciando il progetto in stand-by.

La stessa sorte è toccata al sequel di World War Z fortemente voluto da Brad Pitt. Ovviamente Paramount ha cancellato la sua data di uscita prevista per il 9 giugno di quest'anno; lo studio, però, spera di poterne annunciare un'altra tra il 2018 e il 2019.