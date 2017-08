Papillon: Charlie Hunnam e Rami Malek nelle prime immagini del remake

Sono state diffuse online le prime due immagini ufficiali di, remake del classico film d’evasione del 1973 con. A ricoprire i ruoli dei due leggendari attori stavolta troviamo

La pellicola, alla cui regia troviamo il danese Michael Noer (R), è basata su una sceneggiatura firmata da Aaron Guzikowski (Prisoners). A quanto pare si tratterà di un adattamento ambientato ai giorni nostri della storia originale, che a sua volta era tratta dal libro di memorie di Henri Charrière pubblicato nel 1969.

Nella storia seguiamo il protagonista, Henri Charrière, detto Papillon per via di una farfalla che porta tatuata sul torace, il quale viene condannato all’ergastolo per un crimine mai commesso. Costretto ai lavori forzati in un carcere di massima sicurezza, tenterà la fuga insieme al falsario Louis Dega.

Il remake di Papillon sarà proiettato in anteprima al prossimo Toronto International Film Festival, di scena dal 7 al 17 settembre.