Pantera Nera: Sterling K. Brown è nel cast del film Marvel

I Marvel Studios hanno annunciato, ufficialmente, un nuovo ingresso nel già nutrito cast dell'adattamento cinematografico dedicato a. Il vincitore dell'Emmyè salito a bordo del progetto nei panni di N'Jobu, una figura dal passato del supereroe protagonista.

Brown ha vinto l'Emmy per la sua performance in The People v. O. J. Simpson ma ha anche partecipato a film come Stay, Quell'Idiota di Nostro Fratello, Whiskey Tango Foxtrot e il prossimo Split.

Chadwick Boseman riprenderà i panni di T'Challa/Pantera Nera. Accanto a loro anche attori del calibro di Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke e Florence Kasumba.

Il cinecomic sarà diretto da Ryan Coogler (Creed) e vedrà la luce il 16 febbraio 2018.