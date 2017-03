A febbraio 2018 tornerà sul grande schermo uno degli eroi più amati dei fumetti della Marvel e, soprattutto, in. Infatti, stanno continuando le riprese del film stand-alone dedicato al personaggio.

In attesa di un trailer o di qualche dettaglio in più - dopo tutte le foto dal set trapelate in rete in queste settimane -, i Marvel Studios hanno deciso di pubblicare la primissima foto ufficiale dietro le quinte dalla lavorazione di Pantera Nera, in cui vediamo il nostro eroe impegnato in un inseguimento in auto. Trovate la foto qui sotto.

Alla regia del cinefumetto troviamo Ryan Coogler (Creed) mentre Chadwick Boseman riprenderà i panni del supereroe Marvel, T'Challa/Pantera Nera.