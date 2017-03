Pantera Nera: nuovo video dal set, parla Daniel Kaluuya

Continuano senza sosta le riprese di, uno dei prossimi cinefumetti di casa Marvel Studios in arrivo a febbraio 2018 per la regia di. Ed oggi arriva in rete un nuovo video dal set.

In questo video, che trovate qui sotto, vediamo una delle Dora Milaje, le guardie del corpo di Pantera Nera, in azione.

Nel frattempo, l'attore Daniel Kaluuya, interprete del personaggio di W'Kabi, ha parlato brevemente del cinecomic in un'intervista: "Questo sarà un blockbuster africano! E' come il Trono di Spade, è folle. E Ryan Coogler... è come noi! E' un tizio normale che va in giro con un cappello e una t-shirt di Tupac, e dirige tutti quanti. E' la cosa più bella da vedere sul set".

Il film uscirà il prossimo febbraio.